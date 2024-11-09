رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقدّم المحافظ عرضًا خلال اللقاء، استهله بملف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ موضحًا أنه يتم المرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالوحدات المحلية، وقد تم التوجيه بحسن استقبال المواطنين بتلك المراكز وتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد وسرعة إنهاء طلبات التصالح ومراجعتها.

وتطرق اللواء طارق مرزوق إلى ملف ضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أنه تم تكثيف الحملات على الأسواق منذ شهر يوليو الماضي وضبط عدد من المخالفات والتعامُل معها. بالإضافة إلى تنشيط الحملات والمتابعة بصفة يومية على المخابز وتوقيع الغرامات على مرتكبي المخالفات.

وحول متابعة تفعيل قانون المحال العامة، أوضح محافظ الدقهلية أنه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، وبلغ اجمالي الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 20 أكتوبر الماضي 6023 طلبا.

كما عرض اللواء طارق مرزوق موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية، موضحًا أنه تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة والتي استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ المشروعات.