حزب الله: استهدفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا بالصواريخ

كتب ـ رامى محيى الدين

قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، وصولًا إلى اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" على كركي وعدد آخر من القادة.

وبداية من أكتوبر الحالي، أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبُنى تحتية لـ"حزب الله" في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين ويهدد بنشوب حرب إقليمية.