اليوم السابع
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حريق ضخم يدمر ويفجر سيارات في شارع الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت

السبت، 09 نوفمبر 2024 10:08 ص
حريق ضخم يدمر ويفجر سيارات في شارع الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت حريق بيروت
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حريقا ضخما اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، وامتددت النيران لعشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة، ما أدى الى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل شوهدت أعمدة الدخان الناجمة عنه من مناطق بعيدة عن بيروت.


وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني، توجهت إلى مكان الحريق حيث تعمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.

 

حريق بيروت
حريق بيروت

 

 







حريق بيروت

بيروت

لبنان

حريق شارع الحمرا

شارع الحمرا




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