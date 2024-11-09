توجيهات رئاسية بتكثيف العمل فى المشروعات التنموية.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية بتكثيف العمل فى المشروعات التنموية لرفع مستويات معيشة المواطنين

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توجيهات رئاسية بتكثيف العمل فى المشروعات التنموية لرفع مستويات معيشة المواطنين.. الرئيس يتابع تجهيز العاصمة الجديدة للوادى الجديد بتمويل ذاتى خارج الموازنة العامة للدولة.. ويشدد على أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى مختلف المجالات



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