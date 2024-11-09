تعرف على عقوبة حوادث الطرق ومتى يصدر فيها حكم بالبراءة

كتب سليم على

تعمل الجهات المعنية بالدولة على الحد من حوادث الطرق، والتصدى إلى السائقين الذين يقودون سياراتهم برعونة غير عابئين لحياة المواطنين، وتمكنت الأجهزة الفترة الأخيرة من القبض على الكثير من السائقين الذين يقودون بسرعات قصوى ويقومون بحركات استعراضية تعرض حياة المواطنين للخطر مما بينتج عنه حوادث القتل الخطأ.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة القتل القتل الخطأ والإهمال:-

حدد قانون العقوبات فى عقوبة القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.