الداخلية: احترافية كبيرة ساهمت فى نجاح تأمين المنتدى الحضرى العالمى

كتب محمود عبد الراضي

إحتضنت مصر على مدار خمسة أيام الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى الحدث الأهم والأكبر على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ بمشاركة دولية واسعة، وتأتى استضافة مصر للمنتدى تقديراً لدورها فى التنمية العمرانية والتنمية المستدامة وما تملكه من خبرات فى تأمين المؤتمرات ذات الطابع الدولى، والتى لاقت إشادة من الوفود المشاركة بالمنتدى للدور المتميز الذى لمسوه من الإجراءات التأمينية المتخذة والتى عكست قدرات وإحترافية أجهزة وزارة الداخلية.

ضابطة شرطة تساعد سيدة

دور متميز قامت به وزارة الداخلية فى تأمين فاعليات المنتدى حيث أعدت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتأمين هذا الحدث الضخم بفاعلياته المتعددة وبصورة تعبر عن الوجه الحضارى للشرطة المصرية ويتسق مع طابع المنتدى الذى يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التى تشهدها مصر.. وقد تم تقديم التيسيرات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة عبر المطارات من خلال استخدام التقنيات الحديثة وبواسطة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمطارات.

كما تم تنظيم زيارات للوفود المشاركة فى المنتدى للعاصمة الإدارية الجديدة إحدى المدن الذكية التى تعكس النهضة العمرانية المصرية ورمز الجمهورية الجديدة وشاهدوا أبرز معالم العاصمة ، كما زاروا مدينة الأسمرات والتى تعد من المدن الحضارية فى مصر والتى وفرت بيئة آمنة لقاطنى المناطق العشوائية ، وشملت الزيارات ممشى أهل مصر كما قاموا بجولة لأبرز معالم القاهرة التاريخية ، وكذا منطقة حدائق الفسطاط وروضة السيدة.

تلك الجولات للوفود المشاركة تعكس ما تنعم به مصر من أمن وأمان وشعر الجميع بهذه الأجواء التى تعكس الوجه الحضارى للشرطة المصرية التى نفذت خطة التأمين بما يتسق مع طابع المنتدى الذى يبرز النهضة العمرانية الكبيرة والشاملة التى تشهدها مصر .

وخلال فترة إنعقاد الملتقى كان هناك تنسيق مع أمن الأمم المتحدة داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالقاهرة للتيسير على الوفود المشاركة لدخول قاعة المؤتمرات وتأمين الفاعليات المتنوعة.

وإتسمت القوات المشاركة فى التأمين بأعلى درجات الجاهزية والمهارة لتأمين الوفود المشاركة متمتعةً بإحترافية كبيرة ومزودة بالمعدات والسيارات وكل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الأمان لضيوف مصر .

ويعكس نجاح إستضافة مصر لهذا الحدث الضخم مدى ثقة المجتمع الدولى فى مؤسساتها ومنظومتها الأمنية وما تتمتع به من أمن واستقرار.



