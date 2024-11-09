الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أقسام المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

محمد صبحى

نشر الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير التعليم العالى رقم 208 لسنة 2023 ، والذى تضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزاري رقم 931 لسنة 2006 الخاص بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجية بكفر الشيخ ويتبع جمعية خاصة بحيث يتكون المعهد من أقسام الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الكهربية ويمنح المعهد درجة البكالوريوس فى برامج الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الكهربية تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات وتخصص هندسة الحاسبات والتحكم.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره فى الوقائع المصرية، فيما نصت المادة الثالثة على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.