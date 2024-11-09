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استشهاد 7 أشخاص جراء قصف الاحتلال عدة مواقع في خان يونس جنوب قطاع غزة

السبت، 09 نوفمبر 2024 09:37 ص
استشهاد 7 أشخاص جراء قصف الاحتلال عدة مواقع في خان يونس جنوب قطاع غزة أهالى خان يونس
كتب رامي محيى الدين

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أكد إعلام فلسطيني، استشهاد 7 أشخاص جراء قصف الاحتلال عدة مواقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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