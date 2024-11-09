اليوم السابع
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إشادات بنجاح الداخلية فى تأمين المنتدى الحضرى العالمى.. فيديو

السبت، 09 نوفمبر 2024 05:44 م
إشادات بنجاح الداخلية فى تأمين المنتدى الحضرى العالمى.. فيديو اشاده بنجاح الداخلية في تأمين المنتدى الحضري العالمي
كتب محمود عبد الراضي

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وسط إشادة من الوفود المشاركة بفاعليات الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى بالدور المتميز الذى لمسوه من جانب الأجهزة الأمنية والتى عكست مدى الإحترافية والقدرات الكبيرة التى تتمتع بها الداخلية فى توفير الاجواء المناسبة فى كافة الفعاليات الدولية.

 







منتدى الحضري

الداخلية

تامين منتدى الحضري

المنتدى الحضري العالمي




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