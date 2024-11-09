إشادات بنجاح الداخلية فى تأمين المنتدى الحضرى العالمى.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وسط إشادة من الوفود المشاركة بفاعليات الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى بالدور المتميز الذى لمسوه من جانب الأجهزة الأمنية والتى عكست مدى الإحترافية والقدرات الكبيرة التى تتمتع بها الداخلية فى توفير الاجواء المناسبة فى كافة الفعاليات الدولية.