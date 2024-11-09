أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
الحكومة: منظومة الشكاوى تلقت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر الماضى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" بـ15 مايو
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية بنسبة تنفيذٍ متقدمة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الزهراء بمدينة 15 مايو.
محافظة الجيزة: غلق كلى لمسافة 140م بشارع الهرم أمام محطة مترو المطبعة 6 أشهر
أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء استكمال أعمال مشروع مترو أنفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة)، الأمر الذى يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقاً) لمسافة (140م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 / 11 / 2024 ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال).
وزارة التعليم: أسئلة امتحان نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأجزاء التى أدى فيها طلاب صفوف النقل امتحان شهر أكتوبر الماضى وأيضا أجزاء المنهج التى سوف يمتحن فيها طلاب النقل اختبار شهر نوفمبر الجارى المقرر له نهاية هذا الشهر، سوف يؤدى فيها الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن ينطلق نهاية ديسمبر وبداية يناير المقبل، موضحة أن أجزاء المنهج بامتحانات الشهر مستمرة مع الطالب حتى يتم تقييمه فيها باختبار الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا يجب على الطالب تركها بعد امتحان الشهر بل يتم المراجعة عليها سواء من خلال الطالب أو المعلم بالفصل.
مديريات التعليم: انتظام مجموعات التقوية بالمدارس وتفعيل القوافل التعليمية
أكدت المديريات التعليمية على انتظام مجموعات التقوية والدعم التعليمى للطلاب بالمدارس وفق الجداول التى تم الإعلان عنها للطلاب منذ بدء الدراسة، إضافة إلى بدء تفعيل القوافل التعليمية للطلاب كبدائل مهمة تغنى الطالب عن الدروس الخصوصية، مشددة على أن المجموعات تمنح للطالب بأسعار رمزية كما أن القوافل التعليمية مجانية للطلاب وخاصة طلاب الشهادات العامة ويجب على الطلاب استغلالها بالشكل الأمثل لأنه يعمل بها أفضل واكفأ المدرسين.
فيفا يرفض وضع شعار "بطل نصف الأرض" على قميص الأهلي
تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إمكانية وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.
21 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 14 منهم شمال القطاع
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصغرى 17 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم وقت السحب على باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
سعر الذهب فى مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3760 جنيها للجرام
شهد سعر الذهب في مصر تسجيل تراجعات ملحوظة، بمستهل تعاملات اليوم السبت، استجابة لهبوط سعر الذهب العالمي بنهاية تعاملات الأسبوع، وفي السياق التالي تطورات سعر الذهب في مصر اليوم.
عيار 24 يسجل 4297 جنيها.
عيار 21 يسجل 3760 جنيها.
عيار 18 يسجل 3223 جنيها.
الجنيه الذهب 30080 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة