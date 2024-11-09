أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 156 مليون خدمة مجانية خلال 99 يومًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

جامعة طنطا تنظم مهرجانا رياضيا ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"

الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يلقى محاضرة عامة من الأزهر الشريف

وزارة الشباب: 14 ألف طالب وطالبة يشاركون فى انطلاق القوافل التعليمية للعام الـ12 بقنا وأسيوط

وزيرة التنمية المحلية: التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية

وزير الإسكان: مصر تقدم كل تجاربها الحضرية لخدمة التنمية المستدامة فى أفريقيا

وزير السياحة: باقات تحفيزية جديدة للترويج للأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025

الأوقاف: القمار الإلكترونى بدأ يأخذ أشكالًا مستحدثة أكثر خطورة فى العالم الافتراضي

وزارة العمل فى 7 أيام.. محمد جبران يلتقى سفيرى بلغاريا وسيرلانكا لفتح سوق العمالة

انطلاق حملة طرق الأبواب غدا تحت عنوان احميها من الختان