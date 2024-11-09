اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 156 مليون خدمة مجانية خلال 99 يومًا

السبت، 09 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 156 مليون خدمة مجانية خلال 99 يومًا وزارة الصحة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

جامعة طنطا تنظم مهرجانا رياضيا ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"

الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يلقى محاضرة عامة من الأزهر الشريف

وزارة الشباب: 14 ألف طالب وطالبة يشاركون فى انطلاق القوافل التعليمية للعام الـ12 بقنا وأسيوط

وزيرة التنمية المحلية: التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية

وزير الإسكان: مصر تقدم كل تجاربها الحضرية لخدمة التنمية المستدامة فى أفريقيا

وزير السياحة: باقات تحفيزية جديدة للترويج للأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025

الأوقاف: القمار الإلكترونى بدأ يأخذ أشكالًا مستحدثة أكثر خطورة فى العالم الافتراضي

وزارة العمل فى 7 أيام.. محمد جبران يلتقى سفيرى بلغاريا وسيرلانكا لفتح سوق العمالة

انطلاق حملة طرق الأبواب غدا تحت عنوان احميها من الختان

 







الصحه

العمل

الاسكان

الرى

السياحه

التنميه المحليه

الاوقاف



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