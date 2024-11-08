يد التطوير تصل إلى جميع المحافظات.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مصر التى فى خاطرى.. يد التطوير تصل إلى جميع المحافظات.. الغاز الطبيعى لقرى «حياة كريمة».. التعليم مفتاح التنمية.. وسائل نقل لدعم التنمية وتيسير الحياة على المواطنين.. زيادة التغطية الصحية للمصريين بالتأمين الصحى لـ 70%.. وخط الرورو «دمياط – تريستا » لنقل الحاصلات الزراعية..



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