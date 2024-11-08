وزير المدن البرازيلى: أهنئ مصر على التنظيم الجيد للمنتدى الحضرى العالمى

(أ ش أ)

أشاد جادر باربالهو فيلهو وزير المدن البرازيلى بالتنظيم المصرى للمنتدى الحضرى العالمى، مهنئا الحكومة المصرية على هذا التنظيم الجيد وحفاوة الاستقبال .

وقال وزير المدن البرازيلي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، فى نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار " كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة "، إنه لديه انطباع جيد للغاية عن القاهرة ..مشيرا إلى التوقيت الجيد لاقامة المنتدى لبحث كافة السبل التي يمكن أن نجعل بها جميع مدننا مكانا أفضل للعيش.

وأضاف وزير المدن البرازيلي أنه لجعل المدن قابلة للعيش الجيد يجب التركيز على المواطنين الذين يعيشون في هذه المدن والذين يرغبون في التمتع بصحة جيدة والحصول على وظائف جيدة.

وأشار جادر باربالهو إلى أنه يجب التركيز في خطة عملنا لتطوير المدن على الحلول المبنية على الطبيعة والتركيز كذلك على العائلات التي لا مأوى لها والفقيرة بالاضافة إلى عقد الشراكات وتبادل الخبرات .

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي بعقد الجلسة الختامية للمنتدى والتي سيتم خلالها استعراض نتائج وإنجازات النسخة الثانية عشرة.