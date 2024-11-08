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وزير الإسكان: توفير السكن المناسب أبرز التحديات التى تواجه العالم

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:30 م
وزير الإسكان: توفير السكن المناسب أبرز التحديات التى تواجه العالم المهندس شريف الشربيني
كتب أحمد حسن - علي عبد الرحمن

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قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن توفير السكن المناسب هو أبرز التحديات التي تواجه العالم أجمع، وناقش المنتدى كافة الإشكاليات التي تواجهها مصر، وكيفية توفير كافة معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة.

وأضاف شريف الشربيني، خلال كلمته بختام فعاليات المنتدي الحضري العالمي، أن التخطيط المدروس والعمل التعاوني تمكن من الوصول لنتائج جيده في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.

وأوضح وزير الإسكان، ان الإسكان لا يقتصر على توفير مبني فحسب، بل يعني حياة وتوفير خدمات ومجتمعات عمرانية متكاملة.

واشار إلى المنتدى الحضري العالمي، شهد مناقشة كافة الإشكاليات التي تواجه المجتمعات في توفير سكن ملاءم وحياه كريمة للمواطنين.

وتقدم شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لكل من شاركوا فى الجلسات بجميع مسمياتها ومستوى التمثيل فيها وموضوعاتها، والذين استطاعوا أن يطرحوا للنقاش كل التحديات التي نواجهها جميعاً في مجال التنمية الحضرية المستدامة، لتبادل الخبرات والأفكار لكيفية مواجهة هذه التحديات والحلول المقترحة، وتنسيق الجهود من خلال الشراكات الدولية لوضعها في حيز التنفيذ.







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