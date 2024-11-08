اليوم السابع
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وزيرة التضامن تتوجه إلى تركيا للمشاركة بالقمة السادسة للمرأة والعدالة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 09:43 ص
وزيرة التضامن تتوجه إلى تركيا للمشاركة بالقمة السادسة للمرأة والعدالة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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توجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنقرة عاصمة الجمهورية التركية، وذلك للمشاركة في فعاليات " القمة السادسة للمرأة والعدالة"، والتي تقام تحت عنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي"، والمقرر عقدها على مدار يومي 8-9 نوفمبر الجاري.

تأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال القمة بناء على الدعوة الموجهة من  ماهينور أوزدمير جوكناش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية للمشاركة في تلك القمة التي تنظمها جمعية المرأة والديمقراطية بالتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وتهدف القمة الاستفادة من المكاسب التي تم تحقيقها في عصر الذكاء الاصطناعي باستخدام نهج شامل وتوضيح مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام التقنيات الجديدة من أجل عالم شامل ومستدام.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي كمتحدثة في المائدة المستديرة للقادة بعنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة" ضمن أعمال القمة.

كما من المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسئولين في الهيئات الدولية لبحث ملفات التعاون المشترك.

 







وزيرة التضامن تتوجه إلى تركيا

تركيا

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القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة بتركيا



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