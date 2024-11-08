اليوم السابع
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وزارة الصحة: تطعيمات طلاب المدارس آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 01:00 ص
وزارة الصحة: تطعيمات طلاب المدارس آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية تطعيمات طلاب المدارس - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيمات أطفال المدارس آمنة تماما ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، متابعة: "ما يثار من شائعات حول عدم فاعليتها أو أهميتها عار تماما من الصحة".

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تطعيمات هامة يجب على طلاب المدارس الحصول عليها وذلك منعا للإصابة بالأمراض المعدية، وتابعت: "تتمثل هذه التطعيمات فى لقاح الأنفلونزا والجديرى المائى والكبدى( أ) والمكورات الرئوية".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن موسم الدراسة يزداد فيه انتشار بعض الأمراض المعدية، وذلك بسبب التزاحم أو اختلاف درجات الحرارة، وهو ما يتطلب حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية، ودعا أولياء الأمور للتأكد من السجل التطعيمى لهم والحرص على الانتظام فى التطعيمات.

وتابع: "التطعيمات التى توفرها المدارس لبعض المراحل الدراسية مهمة، حيث أن طعم الحمى الشوكيه الثنائى يتم الحصول عليه فى أول سنة من كل مرحلة دراسية، بينما الثنائى البكتيرى يتم الحصول عليه فى سنة ثانية ورابعة ابتدائي".







الصحة

تطعيمات المدارس

الصحة العالمية



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