وزارة الشباب: 14 ألف طالب وطالبة يشاركون فى انطلاق القوافل التعليمية للعام الـ12 بقنا وأسيوط

برعاية رئيس مجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "بـداية جديدة لبنـاء الإنسان".. د.أشرف صبحى: التعليم سيبقى هو الاستثمار الأول للقيادة السياسية وسيظل هو الحاضنة التى ننطلق منها لبناء الجمهورية الجديدة

د.أشرف صبحى: القوفل التعليمية تُعتبر قيمة مضافة كبيرة للتعليم وتُعزز من إمكانيات الطلاب وتدعم المجتمع فى بناء جيل واعٍ ومؤهل لمستقبل أفضل



برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «نطور لنبنى مستقبلًا مستدامًا»، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، أولى فعاليات المشروع القومى من القوافل التعليمية والتنويرية للمرحلتين "الإعدادية والثانوية" بمحافظتى "قـنا وأسيوط"، وتستمر حتى غدًا السبت، للعام الـ12 على التوالى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية.



من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالحضور الكبير من الطلاب للمشاركة فى اليوم الأول، من القوافل التعليمية والتنويرية، مؤكدًا أن التعليم سيبقى هو الاستثمار الأول للقيادة السياسية، باعتباره استثمارا فى الإنسان، وسيعود بالنفع على الوطن بالخير فى كافة المجالات، وسيظل هو الحاضنة التى ننطلق منها لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القوفل التعليمية تُعتبر قيمة مضافة كبيرة للتعليم وتُعزز من إمكانيات الطلاب وتدعم المجتمع فى بناء جيل واعٍ ومؤهل لمستقبل أفضل من خلال تنظيم تلك القوافل التى تسعى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوى متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.



وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القافلة اليوم نحو 14 ألف طالبًا وطالبة بالشهادتين الإعدادية والثانوية، حيث إستهدفت محافظة قنا مشاركة 8500 طالب وطالبة داخل مدارس وقاعات إدارتى نجع حمادى وقنا " - قاعة الثانوية الزراعية، نقابة المعلمين، الثانوية الميكانيكية، مدرسة الشهيدة ميار، قاعة النادى الاجتماعى، الأكاديمية المهنية للمعلمين".

واستهدفت محافظة «أسيوط» مشاركة 5500 طالب وطالبة داخل قاعات محاضرات إدارتى ساحل سليم والقوصية"، حيث وجه جميع القائمين على التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية فى المحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع .

وثمن مشاركة الطلاب فى الجانب التنويرى لوحدة تصدوا معنا بالوزارة التى تسلط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية و مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعى حيزًا واسعًا فى نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها، وكذا مشاركتهم فى الحلقات النقاشية التوعوية وورش عمل التى تُناقش أضرار تعاطى المواد المخدرة بمشاركة ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ".

وتابع «صبحى» أن القوافل التعليمية والتنويرية خلال الـسنوات الـ11 الماضية نجحت فى الوصول إلى 2 مليون و 300 ألف طالبًا وطالبة، ونستهدف هذا العام الوصول إلى 150 ألف طالب، حيث تُعد القوفل التعليمية إحدى المبادرات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع التعليم، ومساعدته على تحقيق الشمولية والجودة، حيث تمثل جودة التعليم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وقد اكتسب مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة أهميةً كبيرة نظرًا للتغيرات العالمية التى نشهدها اليوم ".

واختتم حديثه: "نتعاون بشكلٍ وثيق مع الجهات الشريكة والمؤسسات (وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومشيخة الأزهر الشريف،الكنيسة المصرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى) تلبيةً لاحتياجات المجتمع، وللمساهمة فى مبادرات التنمية المستدامة، ونهدف من خلال هذا النهج إلى إنشاء شبكة قوية لتعزيز الحوار والتعلم المشترك والعمل الجماعى من أجل الاستدامة، والجهات الشريكة تعمل على توفير الكوادر المؤهلة ذات القدرات العلمية والمعرفية والارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة، تحت إشراف سيد مصطفى، مدير تحرير صحيفة الأهرام المسائى.

تجدر الإشارة إلى أن القوافل التعليمية تستهدف 14 محافظة لعام 2024 - 2025 (الأقصر، الفيوم، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الشرقية، أسوان، قنا، أسيوط، الوادى الجديد، مطروح، شمال سيناء، المنيا).