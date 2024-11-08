اليوم السابع
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هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 09:53 م
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة. 

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفادت أن المحققين الإسرائيليين يشتبهون في أن سرقة الوثائق الاستخباراتية السرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي، ونقل تلك الملفات إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت "منهجية".

وذكرت الصحيفة، أن المحققين الذين يتابعون هذا الملف يعتبرون أن نشر واحدة من هذه الوثائق في وسائل إعلام أجنبية يشكل مصدر "خطر مستمر" على حياة كل من الجنود والمحتجزين في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر لم يُذكر اسمه مشترك في التحقيق أن التقرير الذي نشر في سبتمبر الماضي في صحيفة بيلد الألمانية أضر بقدرات إسرائيل الاستخباراتية، بما في ذلك من خلال كشف "المصادر".







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