منال عوض ومديرة هابيتات يشاركان فى إنزال العلم الأممى بالمنتدى الحضرى العالمى

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شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وآناكلاوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم الجمعة، في مراسم إنزال العلم الاممي قبيل ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة التي استضافتها القاهرة تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" بمركز القاهرة للمعارض الدولية.



حضر المراسم لفيف من المسئولين المصريين والأممين والدوليين.. ومن المقرر أن تعقد فى وقت لاحق الجلسة الختامية للمنتدى حيث سيتم استعراض نتائج وإنجازات النسخة الثانية عشرة.



كما تتضمن الجلسة كلمات من مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية، وسيجري تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال المنتدى.



وناقش المنتدى، الذى نظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 .



شارك فى المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، عدد كبير من الوزراء من جميع أنحاء العالم إلي جانب ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والمنظمات الدولية والإقليمية والأكاديميين وقادة الأعمال والبرلمانيين ومخططي المدن والمجتمع المدني.