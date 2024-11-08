قبل وبعد..تل العقارب تحولت لروضة السيدة بـ16 عمارة سكنية على 7 أفدنة "صور"

كتب سيد الخلفاوى

تحولت منطقة تل العقارب بالسيدة زينب بالقاهرة الى روضة السيدة، بجهود الدولة المصرية التى وفرت حياة كريمة لسكان المنطقة وانقذتهم من الموت المحقق تحت الأنقاض، حيث تجاوزت مصر الصعاب والتحديات بخطى ثابتة من أجل النهوض بمستوى حياة المواطن فى إطار توافر حياة آمنة وكريمة، ومن بين التحديات الأكثر صعوبة تطوير العشوائيات، حيث حملت الدولة المصرية على كاهلها عبء توفير سكن آمن لكل مواطن من أجل أجيال واعية ومتفوقة تكون مفيدة لنفسها ولوطنها.

وفى هذا الصدد، انطلقت أجهزة الدولة فى ماراثون تنفيذ مشروعات قومية لتطوير العشوائيات بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق هدف النهوض بحياة المواطن، ومن بين أبرز النماذج فى هذا الإطار تطوير حى تل العقارب، الذى أصبح اسمه بعد التطوير روضة السيدة، ويعد نموذجًا يفتخر به كل مصرى.

ويضم مشروع روضة السيدة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2، وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.



تطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب بالقاهرة



منطقة تل العقارب قبل وبعد التطوير



منطقة تل العقارب بالسيدة زينب بالقاهرة قبل التطوير