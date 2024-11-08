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صواريخ حزب الله تجبر لاعبين إسرائيليين على الهروب من مباراة كرة قدم.. فيديو

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 05:44 م
صواريخ حزب الله تجبر لاعبين إسرائيليين على الهروب من مباراة كرة قدم.. فيديو صواريخ
كتب عبد الوهاب الجندى

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توقفت إحدى مباريات كرة القدم في "كفار سابا" بعد إطلاق صافرات الانذار في أعقاب قصف حزب الله لشمال إسرائيل.

وتوقفت المباراة وهروب اللاعبين في مستوطنة "كفار سابا" بسبب تفعيل صافرات الإنذار، نتيجة للصواريخ التى يطلقها حزب الله اللبناني.


وقد أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة "تل نوف" الجوية جنوبي "تل أبيب" بصلية من الصواريخ النوعية، وذلك في إطار سلسلة "عمليات خيبر".


بدورها قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن حزب الله أطلق منذ الصباح رشقات صاروخية على منطقة حيفا ومحيطها وصولاً إلى الوسط، والنيران من لبنان لا تتوقف بل وتزيد من ناحية العدد والمدى.







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