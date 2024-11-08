صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب وبتاح تكفا وحيفا والكريوت والكرمل وعكا ونهاريا

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، منذ قليل، بدوى صفارات الإنذار فى تل أبيب وبتاح تكفا وحيفا والكريوت والكرمل وعكا ونهاريا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.