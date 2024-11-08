ترامب للرئيس الفلسطينى: سنعمل من أجل وقف الحرب وصنع السلام بالمنطقة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه "جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقدم "أبو مازن"، التهاني للرئيس الأمريكي المنتخب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأميركية.

وتمنى الرئيس عباس، النجاح والتوفيق للرئيس ترامب خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية نحو التقدم والازدهار، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس ترامب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب، واستعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة.