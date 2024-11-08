انقطاع مياه الشرب عن 14 منطقة بالقاهرة غدا السبت من 10 صباحا لـ6 مساء

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال لحامات خط مياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب بالمرج الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن:-

مناطق تابعة لشبكة السلام (منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط – منطقة الشواكر بالقليوبية – محطة صرف عقد 16).



مناطق تابعة لشبكة المرج (شارع محمد نجيب بمتفرعاته – زينب الوكيل – الأمن المركزى – المؤسسة العقابية – عزبة كمال رمزى – منطقة سيجال).



وذلك يوم السبت الموافق 9-11-2024 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.





ودفعت الشركة، بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.