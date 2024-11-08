السفير المصرى فى لاهاى يقدم أوراق الاعتماد لملك هولندا

كتب أحمد جمعة

قدم السفير عمـاد حنـا أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى هولندا إلى الملك "فيليم-ألكسندر" ضمن المراسم الرسمية التي أُقيمت بالقصر الملكي فى لاهاى، حيثُ نقل لجلالته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنيات سيادته لهولندا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والنمو والازدهار.

وأكد حنــا خلال اللقاء اعتزازه بتعيينه سفيراً لمصر في هولندا وبعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكداً التزامه بالعمل على تعزيز هذا التعاون والارتقاء به إلى آفاقٍ أرحب تنفيذاً للتكليفات الصادرة إليه في هذا الشأن.

وأشاد السفير فى هذا السياق بما تحقق من طفرةٍ في العلاقات بين الجانبين، خاصةً في القطاع الاقتصادي، والذي عكسه زيادة حجم الاستثمارات الهولندية في البلاد، وتوالى توافد البعثات التجارية الهولندية إلى القاهرة، أضف إلى ذلك الأنشطة والمشروعات الهولندية القائمة في مصر في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد السفير على ما توليه الحكومة المصرية من أهميةٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التعاون الاقتصادي مع الشركاء الأوروبيين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدور الهولندي الفاعل داخل مؤسسات الاتحاد.

من جانبه، أشاد جلالة ملك هولندا بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وخاصة التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين الاخضر، والصوب الزراعية، وادارة المياه، معرباً عن تطلع الجانب الهولندي إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات المختلفة التي تخدم أهدافهما ومصالحهما المشتركة خلال الفترة المقبلة، ومتمنياً للسفير المصرى التوفيق في مهمته، مؤكداً الترحيب بأية مبادرات ومشروعات للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

تناول اللقاء أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ودور مصر المحوري في هذا الصدد.