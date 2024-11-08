اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يلقى محاضرة عامة من الأزهر الشريف

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 08:20 م
الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يلقى محاضرة عامة من الأزهر الشريف شيخ الازهر ورئيس وزراء ماليزيا
كتب لؤى على

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يلقي  رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، بعد غد الأحد، محاضرة عامة من ‏الأزهر الشريف، بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي ‏والاجتماعي والاقتصادي»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة ‏نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس ‏جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزيين وطلاب ماليزيا، ‏ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية.‏

ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربطه ‏بماليزيا، والزيارات المتبادلة حيث كانت آخر زيارة لرئيس وزراء ماليزيا إلى الأزهر العام الماضي ‏ودعا شيخ الأزهر خلالها إلى زيارة البلاد، وهو ما استجاب له فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، وزار ماليزيا هذا العام 2024 خلال جولته الخارجية لدول جنوب شرق آسيا، ‏ومن قبلها تتويج ماليزيا لفضيلته بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» عام 2020م. ‏
 







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