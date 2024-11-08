إنجاز جديد.. تصوير جوى يرصد تطورات محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

دمياط - هيثم مراد

كل يوم إنجاز وتطوير جديد يضع مصر فى مصاف الدول الكبرى، حيث كشفت صور جوية حديثة أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط ، ضمن خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المشروع يأتى تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

وستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 2000 متر، تقريبا وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

وتجدر الإشارة، إلى أن التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية و الخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط، ويتم تنفيذها بأعلي المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط 6 مليون حاوية، ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.



احدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط



تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط



محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط