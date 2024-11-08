أخبار × 24 ساعة.. حماية المستهلك يحذر من الإعلانات المضللة خلال الجمعة البيضاء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة: تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى فى منشآت الوزارة

وزير التموين يبحث مطالب أصحاب المخابز لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مرصد الأزهر: انخفاض أعداد ضحايا الإرهاب بمنطقة الغرب والساحل الأفريقى 42.7%

وزير الصحة: القيادة السياسية تهتم بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية

شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية بوركينا فاسو لبحث دورات تدريب الأئمة بالأزهر

وزير التنمية المحلية: نسعى لتكرار تجربة دمياط "مدن خالية من العنف ضد النساء"

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى اتفاقية جامعة شيكاغو وكلية التجارة

جهاز حماية المستهلك يحذر من الإعلانات المضللة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

رئيس المعاهد الأزهرية: نحارب الدروس الخصوصية بمبادرة «معا نتعلم»

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أوجه التعاون المشترك

وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمديريات ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين