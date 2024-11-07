وزير الخارجية يلتقى الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج والسيدة قرينته اليوم الخميس مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، وذلك فى ختام الدورة التدريبية التى نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

استهل الوزير عبد العاطى اللقاء بالترحيب بالملحقين العسكريين وزوجاتهم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وثمن التعاون الوثيق والتناغم القائم بين وزارتى الخارجية والدفاع فى خدمة المصالح الوطنية والعمل على رفعة الوطن، مؤكدًا على طبيعة العمل التكاملى بين مكاتب التمثيل المختلفة لمصر بالخارج فى خدمة الأولويات المصرية.

وقد استعرض الوزير عبد العاطى محددات السياسة الخارجية المصرية ازاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات التأثير المباشر على الأمن القومى المصرى، وتداعياتها على المستويين الإقليمى والدولى، مبرزًا الظرف الاستثنائى الذى يمر به الإقليم والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجه مصر نتيجة الاضطرابات الواسعة بالشرق الأوسط والقرن الافريقى. كما أجرى السيد الوزير حوارًا تفاعليًا مع الملحقين العسكريين حول التطورات الإقليمية والدولية، معربًا عن تمنياته للملحقين العسكريين وزوجاتهم التوفيق والسداد فى المهام المنوطة بهم بالخارج، ومواصلة جهدهم الدؤوب فى خدمة المصالح والأولويات المصرية.