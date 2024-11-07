"نوة المكنسة" تضرب المحافظات الساحلية منتصف نوفمبر

كتبت أسماء نصار

تتعرض المحافظات الساحلية منتصف الشهر الحالى لنوة المكنسة، احدى النوات شديدة الأمطار التى تتعرض لها البلاد وتستمر على مدار 4 أيام، حيث تؤثر على حالة الطقس فى مدن مصر الساحلية، والتى يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، مع سرعة شديدة للرياح التى تهب من اتجاه شمالى غربى، وما يترتب عليها من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وتتزايد خلال هذه النوة فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق سلاسل جبال الأحمر، وكذلك تساقد الأمطار على مناطق جنوب الصعيد بشكل متقطع.



ويعود تسمية "نوة المكنسة" بهذا الاسم إلى الصيادين، إذا يعتبرونها بمثابة "مكنسة للبحر" لما تحدثه من رياح باردة قوية وتغيرات مناخية مناخية شديدة فى حالة الطقس، لذلك تكون هناك استعدادات مكثفة لنوة المكنسة قبل حدوثها.



جدير بالذكر أن نوة المكنسة من أقوى وأشد النوات تأثيرًا حيث تضرب المدن الساحلية، لاسيما الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، حيث تتفاوت حدتها من محافظة إلى أخرى، وعادة تبدأ فى 16 نوفمبر وتستمر لحوالى 4 أيام، وتعمل على هطول الأمطار بشكل غزير.