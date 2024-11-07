نقل 830 كيلو ذهب عبر الحدود.. اتهام شخصين فى سويسرا بغسل الأموال

جنيف (أ ش أ)

أعلن مكتب المدعى العام الاتحادى فى سويسرا اليوم الخميس، توجيه الاتهام إلى شخصين يبلغان من العمر 56 و63 عاما أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية لقيامهما بغسل الأموال.

وذكر المكت فى بيان - حسبما ذكر راديو "إل إف إم" الاخبارى السويسرى اليوم الخميس، إن ثروة الشخصين تقدر بمليون فرنك و34 مليون يورو ونحو 830 كيلوجراما من الذهب حيث تم نقلها عبر الحدود لمدة أربع سنوات على الأقل .

وأضاف البيان أنه كجزء من شبكة مؤامرة تعمل على المستوى الدولي، فإنهم متهمان بإستقبال اشخاص غير معروفين لهم في عدة دول اوروبية وبتلقي أصول ذات أصل إجرامي لا سيما في شكل أموال .. مشيرا إلى أن الأصول التي تم جلبها إلى سويسرا بين ربيع عام 2019 وشهر يونيو عام 2023.

وحقق المتهمون، الذين تم القبض عليهم في شهر يونيو عام 2023، مكاسب تقدر بنحو 500 ألف فرنك.

