نائبة المتحدث باسم يونيفيل: نعرب عن قلقنا من أي استهداف ضد قوات حفظ السلام في لبنان

كتب محمد شرقاوى

قالت، كانديس أرديل، نائبة المتحدث باسم قوات حفظ السلام «اليونيفيل»، إن الوضع الحالي في لبنان يمثل تحدي كبير لليونيفيل، وقد تعرضت قواته على مدار الأسبوع الماضي إلى عدة حوادث، إذ أنهم يتمركزون في عدة أماكن مختلفة داخل خطوط النيران، وهو ما يتسبب في بعض الضرر للقوات، ويمثل قلق بالنسبة لليونيفيل.

وأضافت «أرديل» خلال تصريحات لها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لطالما ذكرت اليونيفيل كل أطراف الحرب، أهمية ومسؤوليتهم في صيانه أمن قوات اليونيفيل سواء كان في جنوب لبنان أو في أماكن حروب أخرى، مشيرة إلى أن اليونيفيل يحاول تنفيذ القرار الأممي 1701، لكي يعم الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم قوات حفظ السلام، أن اليونيفيل قد اتخذ عدة إجراءات للتأكد من أمن قوات حفظ السلام، لأنهم لا يمكنهم أن يؤدوا وظائفهم في حال لم يكونوا أمنين، ويجب أن يحظوا بالسلام لكي يمكنهم مساعدة الأطراف المعنية في تنفيذ القرار 1701، ولذلك يتخذ اليونيفيل الإجراءات الأمنية للتأكد من أن القوات المتواجد في لبنان لديها الأليات اللازمة لإتمام مهمتهم على أكمل وجه، وتم تزويدهم ببعض التكنولوجيا لمساعدتهم في مراقبة المواقع المتمركزين فيها.