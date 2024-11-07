مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين فى قصف روسى على منطقة دونيتسك الأوكرانية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك شخصين لقى مصرعهم وإصابة خمسة فى قصف روسى على منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن وحدات من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، حررت بلدة فيشنيفوى فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه " نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التى قامت بها قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، تم تحرير بلدة فيشنيفوى التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية فى اتجاه خاركوف هزمت تشكيلات اللواء 47 الآلى ولواء الدبابات 17 للقوات المسلحة الأوكرانية ومفرزة الحدود الرابعة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية والمرتزقة الأجانب فى مناطق مالينوفكا وماكاريخا وأودنوروبوفكا وجوبتوفكا فى مقاطعة خاركوف".