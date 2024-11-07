مسئول موريتانى: مصر هى قاطرة الدول الأفريقية والعربية للتنمية الحضرية

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أكد مدير الدراسات والبرمجة والتعاون بجهة نواكشوط بموريتانيا السالك ولد مولاى، أن مصر تعتبر هى قاطرة الدول الأفريقية والعربية للتنمية الحضرية، بفضل رؤيتها التنموية الثاقبة والواضحة التى اعتمدها الحكومة المصرية وتصدرها وتنقلها لجميع البلدان العربية والأفريقية.

وقال ولد مولاى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الحضرى العالمى المقام فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الفترة ما بين 4 و8 نوفمبر الجارى - إن استضافة مصر للمنتدى الحضرى له أبعاد سياسية واستراتيجية خاصة وأن ذلك مرتبط ارتباطا قويا بالدور الذى تلعبه مصر فى أفريفيا وفى منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بتنظيم مصر للمنتدى، معبرا فى الوقت ذاته عن امتنانه لحسن الاستضافة والترحيب من قبل الحكومة المصرية لجميع المشاركين.

ونوه بأهمية استضافة إفريفيا للمنتدى الحضرى العالمى فى مصر بعد غياب دام 22 عاما خاصة وأن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات الدولية والعالمية لها تأثير على اتخاذ القرارات الكبرى على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المنتدى - فى نسخته الـ 12 - اختلف فى تقديمه للمحتوى، مرجعا ذلك إلى الظروف والأحداث التى فرضت نفسها على الساحة التى أصبحت اكثر تعقدا وبالتالى أصبحت المناقشات أكثر جدية فى تقديم حلول سريعة وعاجله فظهر واضحا أهمية العمل المشترك لإزاله العراقيل التى تواجه التنمية الحضرية والتنموية.

ونوه بأن مشاركة منظمات المجتمع المدنى والمحليات تلعب أيضا دورا رئيسيا فى تحقيق التنمية الحضرية، خاصة وأن هذه النسخة تشكل حوارا جادا وصريحا على المستويين الدولى والمحلى من أجل تقديم حلول لجميع القضايا الراهنة التى أصبحت أكثر تعقيدا مما هى عليه.