مركز المراسلين الأجانب: ممثلو مائة من وسائل الإعلام العالمية يشاركون فى المنتدى الحضرى العالمى

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قال نائب مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات أحمد ماهر، إن ممثلين عن مائة من وسائل الإعلام العالمية يشاركون فى تغطية فعاليات المنتدى الحضرى العالمى حاليا بالقاهرة.

وأضاف ماهر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي اليوم الخميس، أن صحفيين وإعلاميين من 300 وسيلة إعلام مصرية يقومون بالتغطية الإعلامية والصحفية للمنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث عالمي.

وأشار إلى أن عملية التغطية للجلسات والفعاليات البالغ عددها 600 جلسة تسير بسهولة ويسر حيث تم توفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتغطيات الإعلامية وكذلك توفير استوديوهات لإجراء حوارات مع المسئولين وكذا شاشات عملاقة لعرض الجلسات.

ولفت إلى أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب ينسق منذ شهر فبراير الماضي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بشأن تغطية المراسلين الأجانب لفعاليات المنتدى الذى يعد ثاني اكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.

وأوضح ماهر أن المركز قام - خلال الاجتماعات التنسيقية مع برنامج "هابيتات" فى مصر- بإبلاغ جميع المراسلين بالإجراءات الخاصة لتغطيتهم الحدث العالمي الذى تحتضنه القاهرة منذ الاثنين الماضي، وتم نشر هذه الإجراءات على موقع البرنامج الأممي والموقع الخاص بالمنتدى.

وقال نائب مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات إن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب ساهم أيضا فى تجهيز قاعات المركز الصحفي للمنتدى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المعدات الخاصة بالصحفيين الأجانب من مطار القاهرة الدولي.