كوريا الجنوبية: لا نستبعد احتمال تقديم أسلحة لأوكرانيا

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، إن الحكومة لا تستبعد احتمال تقديم الأسلحة لصالح أوكرانيا حسب مدى تدخل القوات الكورية الشمالية فى الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس يون، خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب الرئاسي في سول، اليوم الخميس، إن الحكومة ستعدل طريقتها تدريجيا في تقديم الدعم الذي يركز حاليا على الدعم الإنساني والسلمي، بناء على مستوى تدخل القوات الكورية الشمالية، مشيرا إلى احتمال تقديم الأسلحة لأوكرانيا حسب التطورات، مضيفا أنه إذا قررت الحكومة تقديم الأسلحة لأوكرانيا، فستنظر فى تقديم الأسلحة الدفاعية أولا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية تلقت الكثير من المساعدات من المجتمع الدولي عندما كانت تمر بأوقات عصيبة، لذا من الطبيعي أن تقدم كوريا الجنوبية المساعدة للدول مثل أوكرانيا، التي تعاني من العدوان غير الشرعي، مضيفا أنه تمت إضافة متغيرات أخرى تشمل كوريا الشمالية إلى هذه المسألة.

وقال إنه "من الممكن أن يؤدي نشر القوات الكورية الشمالية إلى نقل تكنولوجيا عسكرية حساسة من روسيا إلى كوريا الشمالية، قد تشكل تهديدا خطيرا لأمننا،ومع مرور الوقت، إذا اكتسبت القوات الكورية الشمالية الخاصة خبرة في الحروب الحديثة، فقد يشكل ذلك تهديدا خطيرا لأمننا".