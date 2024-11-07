اليوم السابع
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قلق في بريطانيا من سياسيات ترامب الاقتصادية ودعوات لالغاء البريكست

الخميس، 07 نوفمبر 2024 12:55 م
قلق في بريطانيا من سياسيات ترامب الاقتصادية ودعوات لالغاء البريكست ترامب ورئيس وراء بريطانيا
كتبت : نهال أبو السعود

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حذر نشطاء في المملكة المتحدة من أن بريطانيا عليها إعادة بناء علاقتها مع أوروبا على وجه السرعة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وسط احتمال اندلاع حرب تجارية، حيث قال منتقدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكسيت " أن البلاد بحاجة إلى الانضمام للاتحاد الجمركي او السوق الموحدة او الكتلة لحماية نفسها من التداعيات.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى أمريكا حال عودته للبيت الأبيض الأمر الذي من المحتمل أن يشل اقتصاد المملكة المتحدة مع الاخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.

قال ترامب في مناسبات عدة انه سيقوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع ارتفاع الضريبة لتصل الى 60% على السلع من الصين، وقال : "الرسوم الجمركية كلمتي المفضلة"، لكن المنتقدين حذروا من أن تداعيات حمايته ستكون ارتفاع الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة والعالم.

وفي خضم المخاوف من أن تواجه المملكة المتحدة المنعزلة تأثيرًا متزايدًا، دعا الناشطون كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا إلى إعادة بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة لعزل البلاد عن الحرب التجارية التي ستتبع إعادة انتخاب ترامب.

وقال النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن جيثينز لصحيفة الإندبندنت إن بريطانيا بعد البريكست أصبحت "أكثر عزلة من أي وقت مضى في فترة ما بعد الحرب"، وأضاف أن هذا يجعلنا أكثر عرضة للخطر من حيث الأمن الصارم وكذلك لتأثير الحرب التجارية. وقال : "إن أفضل وسيلة لحماية أنفسنا وجعلنا أكثر أمانًا هي إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى الأقل السوق الموحدة. في الوقت الذي تعمل فيه الديمقراطيات الأوروبية الأخرى على تعزيز التعاون الأمني وتعميق الروابط التجارية، فإن أفضل وسيلة لحماية أنفسنا في عالم أكثر خطورة مع الولايات المتحدة الانعزالية بشكل متزايد والتي ستظل حقيقة بغض النظر عن نتيجة الليلة".

من جانبه، وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإصلاح العلاقة المتضررة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لصالح "الأجيال القادمة"، لكنه  استبعد إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي أو إعادة حرية التنقل مع الكتلة.

 







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