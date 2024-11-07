قلق غربي من معلومات نشر قوات كورية شمالية في روسيا

وكالات

أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء نشر قوات كوريا الشمالية في روسيا، من المحتمل استخدامها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا.

وأشار الوزراء في بيان مشترك الأربعاء إلى أنه تم نشر عدة آلاف من قوات كوريا الشمالية في روسيا، محذرين من أن الدعم المباشر من طرف بيونغ يانغ “لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى إظهار الجهود اليائسة التي تبذلها روسيا للتعويض عن خسائرها، من شأنه أن يشكل توسعاً خطيراً للصراع، مع عواقب وخيمة على السلام والأمن في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

ورأى البيان أن ذلك “سوف يشكل ذلك انتهاكاً آخر للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”.

وقال وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان: ندين بأشد العبارات الممكنة التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا”، بما في ذلك شراء الثانية من الأولى بشكل “غير القانوني للصواريخ الباليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، فضلاً عن استخدام روسيا لهذه الصواريخ والذخائر ضد أوكرانيا.

كما أعرب الوزراء عن “القلق العميق إزاء احتمال نقل أي تكنولوجيا نووية أو متعلقة بالصواريخ الباليستية من روسيا إلى كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وحضوا بيونغ يانغ على “التوقف عن تقديم المساعدة لحرب العدوان التي تشنها روسيا”.