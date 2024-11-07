اليوم السابع
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فنزويلا تهنئ ترامب.. وتؤكد: مستعدون لبناء علاقات على أساس الاحترام المتبادل

الخميس، 07 نوفمبر 2024 01:19 ص
فنزويلا تهنئ ترامب.. وتؤكد: مستعدون لبناء علاقات على أساس الاحترام المتبادل دونالد ترامب
وكالات

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هنأت حكومة فنزويلا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الأربعاء، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وقالت في بيان إنها مستعدة لبناء علاقات جيدة على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين.

ويشوب التوتر العلاقة بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترمب. وخلال ولايته الأولى، فرض ترمب عقوبات أشد صرامة على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وخاصة على صناعة النفط المهمة فيها. وقطع مادورو العلاقات في عام 2019.

وتراجعت إدارة بايدن لفترة وجيزة عن القيود التي فرضتها إدارة ترمب بعد وعود انتخابية قدمها مادورو، لكنها أعادت فرضها فيما بعد، قائلة إن "التلاعب في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في يوليو يجرد مزاعم مادورو بالفوز من أي مصداقية"، وإنها "تدرس فرض عقوبات جديدة".







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