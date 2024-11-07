رئيس إستونيا: مصر شريك رئيسى لأوروبا وتلعب دورا حيويا للسلام فى الشرق الأوسط

كتب محمد تهامى زكى

أكد الرئيس الأستوني "ألار كاريس"، أن مصر هي شريك أساسي لأوروبا وتلعب دورا رئيسيا وحيويا كوسيط للسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصول المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال كاريس، عبر حسابه على منصة X: "مصر شريك رئيسي لأوروبا في الجنوب وتلعب دورًا حيويًا كوسيط للسلام في الشرق الأوسط".



وأوضح كاريس: "في اجتماعنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقشنا الأمن ووصول المساعدات الإنسانية في غزة، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وفرص التعاون الاقتصادي".





وسبق وأكد رئيس أستونيا ألار كاريس، أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر، توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائى، وتدعم إستونيا، بصفتها عضوًا فى الاتحاد الأوروبى، هذه الشراكة بشكل كامل وترى فيها وسيلة لتحقيق فوائد اقتصادية وأمنية مشتركة مع مصر، مشيرا إلى إمكانية أن تستفيد البلدين من موارد وأطر الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وذلك من خلال حشد الجهود والتعاون في قطاعات مثل التجارة والأمن والرقمنة.

وأوضح ألار كاريس - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العمل سويا بين أستونيا ومصر في هذا الإطار يمكن أن يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات المدعومة من الاتحاد الأوروبي وتعزيز المشروعات التعاونية، مؤكدا أن العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة بهذه الزيارة التاريخية باعتبارها أول زيارة لرئيس أستونيا منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.