اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة 12 ساعة من العاشرة مساء اليوم

الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:32 م
توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة 12 ساعة من العاشرة مساء اليوم النائب العام المستشار محمد شوقى

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا بشأن توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين.
 
وقال بيان النيابة، إنه فى إطار ما تقوم به إدارة النيابات عن طريق فريقها الفنى المتخصص من تحديثات لبوابة النيابة العامة الإلكترونية تعلن النيابة العامة توقف الخدمات الرقمية التى تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة - مساء اليوم الخميس الموافق 2024/11/7 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 2024/11/8 وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات فى الموعد المحدد.






النيابة العامة

توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة الإلكترونية

بوابة النيابة العامة الإلكترونية




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