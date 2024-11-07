بوتين: روسيا اليوم تقاتل من أجل حريتها وحقوقها وسيادتها

وكالات

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبادر نهائيا لاستخدام القوة، ولكن عند الضرورة، ستتخذ جميع التدابير لحماية البلاد.



وقال بوتين - فى اجتماع لنادى "فالداي" الدولي، اليوم الخميس، وفقًا لموقع "روسيا اليوم"، اليوم /الخميس/ - إن "روسيا ستحمى نفسها ومواطنيها، لا ينبغى لأحد أن يكون لديه أوهام"، مشددا على أن "روسيا اليوم تقاتل من أجل حريتها وحقوقها وسيادتها.. أقول هذا دون مبالغة".



وأضاف أن "روسيا لا تبادر أبدا إلى استخدام القوة، لكنها مستعدة لاتخاذ جميع التدابير للدفاع عن نفسها.. علينا القيام بذلك فقط عندما يصبح من الواضح أن الخصم يتصرف بقوة .. وسنحقق أهدافنا دائما"، مبينا أن "العالم الحديث معقد ومعقد.. أصبح الأمر أكثر تعقيدا.. استخدام القوة يخلق مشاكل أخرى أكثر صعوبة".



وتابع بوتين: "الشيء الأكثر ضررا وتدميرا الذى يتجلى فى عالم اليوم هو الغطرسة، والموقف تجاه شخص ما من مستوى عال، والرغبة فى إلقاء محاضرات إلى ما لا نهاية.. وهوس. روسيا لم تفعل هذا أبدا.. نرى أن نهجنا مثمر".



وأوضح أن "روسيا أوقفت مرارا وتكرارا أولئك الذين كانوا يريدون الهيمنة على العالم.. يحتاج المسيئون للاتحاد الروسى إلى فهم أن العالم لن يتحسن بدون روسيا".



وأشار إلى أنه بوتين: "مرة أخرى، كان لدى بعض الناس فكرة أن العالم سيكون أفضل بدون روسيا. فى ذلك الوقت ، حاولوا إنهاء روسيا، لتدمير كل ما تبقى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. والآن، على ما يبدو، يحلم شخص ما بهذا أيضا، معتقدا أن العالم سيكون أكثر طاعة، وسيحكم بشكل أفضل. لكن روسيا أوقفت أولئك .. العالم بدون روسيا لن يتحسن. أولئك الذين يحاولون القيام بذلك يجب أن يفهموا فى النهاية أنه سيكون أكثر صعوبة".