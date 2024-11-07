انقطاع المياه عن منشية ناصر و9 مناطق بالقاهرة السبت لمدة 5 ساعات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بأعمال تغيير محابس سحب وطرد طلمبات رافع الدراسة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة للامن المركزى بشارع صلاح سالم– دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الازهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر).

وسوف تنقطع المياه اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 9-11-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

واهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.



وأكدت الشركة انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125