انطلاق دورى مدارس مصر لكرة القدم والسلة فى جميع مدارس الجمهورية

كتب محمود طه حسين

تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية دورى مدارس مصر لكرة القدم المرحلة الإعدادية بنين وبنات والمرحلة الثانوية بنين، وكرة السلة 3x3 للمرحلتين الإعدادية بنين وبنات فى جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.



الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية

وعقدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماع تنسيقى لبدء انطلاق دورى مدارس مصر لكرة القدم وكرة السلة 3x3 فى جميع مدارس الجمهورية بحضور الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، تامر فكرى المشرف العام والدكتورة زهرة سليم مدير إدارة التربية الرياضية بنات، وأحمد السيد مدير إدارة التربية الرياضية بنين، و موجهى عموم التربية الرياضية بالمديريات التعليمية.

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أنه ينقسم الدورى إلى 5 مراحل هى دورى الفصول، دورى الإدارة التعليمية، دورى المديرية التعليمية، دورى القطاعات، ثم النهائيات، كما دعت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية التلاميذ. الطلاب بالمشاركة فى دورى مدارس مصر لكرة القدم وكرة السلة 3x3 عن طريق التوجه لمعلم التربية الرياضية بالمدرسة المقيد بها الطالب.