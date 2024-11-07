اليوم السابع: مصر تتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: مصر تتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر الجماعية فى غزة ويسقط عشرات الشهداء.

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