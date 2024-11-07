الكرملين: ترامب بالغ حينما وعد بإنهاء الحرب فى أوكرانيا بين عشية وضحاها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن الكرملين قال أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالغ، حينما وعد بإنهاء الحرب فى أوكرانيا بين عشية وضحاها.
وأضافت القناة أن الكرملين قال إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى السلام بدلا من مواصلة الصراع فسيكون ذلك أفضل من الإدارة السابقة.
أثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، وفى أمريكا اللاتينية، احتفل حلفاؤه، مثل خافيير مايلى فى الأرجنتين وناييب بوكيلى فى السلفادور، بحماس شديد بانتصاره، وفى أوروبا أعرب زعماء مثل أولاف شولتز فى ألمانيا، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عن رسائل دبلوماسية حذرة.
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