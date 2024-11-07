الكرملين: ترامب بالغ حينما وعد بإنهاء الحرب فى أوكرانيا بين عشية وضحاها

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن الكرملين قال أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالغ، حينما وعد بإنهاء الحرب فى أوكرانيا بين عشية وضحاها.

وأضافت القناة أن الكرملين قال إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى السلام بدلا من مواصلة الصراع فسيكون ذلك أفضل من الإدارة السابقة.