اليوم السابع
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القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973

الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:56 م
القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 البطل محمـد المصرى
كتب زكى القاضى

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تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما، وكان للفقيد دور بطولى فى حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور، وشارك فى تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلى.

ونتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974، كما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر1973.. حكاية شعب) والتى أقيمت بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

البطل الراحل محمد المصرى

البطل الراحل محمد المصرى

 







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