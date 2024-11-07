القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما، وكان للفقيد دور بطولى فى حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور، وشارك فى تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلى .