اليوم السابع
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الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الإسرائيلى يُؤكد لترامب هاتفيا الحاجة الملحة لتأمين عودة الرهائن

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:18 م
الرئيس الإسرائيلى يُؤكد لترامب هاتفيا الحاجة الملحة لتأمين عودة الرهائن يتسحاق هرتسوج
أ ش أ

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أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، اليوم /الخميس/ فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، الحاجة الملحة لتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين، الذين احتجزتهم حماس لمدة 400 يوم.


وأعرب هرتسوج - خلال الاتصال الذى جاء بمبادرة منه - عن ثقته فى يواصل ترامب "العمل - بلا كلل - لتعزيز السلام والأمن لإسرائيل والشرق الأوسط الأوسع". وهنأه على فوزه فى الانتخابات وعودته إلى البيت الأبيض.


ونقلت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية عن مكتب هرتسوج قوله فى بيان إن الجانبين أعربا عن رغبتهما فى البقاء على اتصال وثيق "لتعزيز التعاون المثمر على المستوى الحكومى والدبلوماسي، وتعميق التحالف القوى بين البلدين".







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