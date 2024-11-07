الجيش الكورى الجنوبى يجرى تدريبات دفاعية ضد تهديدات الطائرات المسيرة

سول (أ ش أ)

قال الجيش الكورى الجنوبى اليوم الخميس، إنه أجرى تدريبات دفاع ضد الهجمات بالطائرات المسيرة التى تستهدف سول، وسط جهوده لتعزيز القدرات ضد أى تسلل محتمل لطائرات مسيرة من قبل كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، وفقا لبيان الجيش، أن حوالي 190 فردا شارك بما في ذلك أفراد من قيادة دفاع العاصمة ومراكز الشرطة والإطفاء في الحي الجنوبي بالعاصمة "سيوتشو" في التدريبات التي تحاكي هجوما بطائرة مسيرة على وحدة دفاع جوي .. مضيفة أن الجنود وضباط الشرطة ورجال الإطفاء عملوا معا لإنقاذ المصابين في الانفجار الناجم عن الهجوم، وإطفاء الحرائق، والبحث عن المشتبه بهم في العمل الإرهابي والقبض عليهم.

وجرت التدريبات في الوقت الذي يسعى فيه الجيش إلى تعزيز دفاعاته ضد تسلل الطائرات المسيرة، بعد أن عبرت 5 طائرات مسيرة كورية شمالية إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي في ديسمبر 2022.