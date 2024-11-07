إيقاف نشاط مطعم مخالف ورفع تجمعات للمخلفات بالجيزة استجابة للشكاوى

كتبت – مرام محمد

تلقت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، عددًا من الشكاوى، بشأن تراكم المخلفات بشارع في حي الوراق، ووجود مطعم مشويات بحي الطالبية غير ملتزم بمعايير السلامة العامة.

وقالت المحافظة في منشور لها، إنها تلقت شكوى من مواطني شارع العروبة نطاق حي الطالبية، من وجود مطعم مشويات يشغل الطريق العام وغير ملتزم بمعايير السلامة العامة، موضحة أنه لا يستخدم المدخنة، الأمر الذي يمثل خطورة على صحة المواطنين بتصاعد الأدخنة خلال عملية الشواء داخله.

وأكدت المحافظة، أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، كلف رئيس حي الطالبية بإجراء المعاينة الميدانية للمنشأة محل الشكوى والتعامل مع الحالة في حال ثبوت المخالفة مع مراجعة التراخيص والتصاريح الحاصل عليها.

وأشارت إلى أن الحي رفع كافة التعديات والإشغالات التابعة للمطعم، وأوقف نشاطه لإدارته دون ترخيص، كما حرر محضرًا بيئيًا واتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفة.

وقالت المحافظة إنها تلقت عددًا من الشكاوى بشأن تضرر مواطني شارع ترعة قليقلة بجزيرة محمد في حي الوراق من تراكم المخلفات بالمنطقة.

وأضافت أن المحافظ، كلف رئيس حي الوراق بالاستجابة لشكوى المواطنين، وتوجيه حملات على الفور لرفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة بالقطاع، مع عدم السماح بتكرار تجمع المخلفات وتمهيد وتحسين حالة الطريق.

وتابعت أن حي الوراق رفع كافة المخلفات والقمامة، وكلف ورديات ثابتة للمرور الدوري على المنطقة محل الشكوى للتأكد من حالتها.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف المحافظ، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية.